Ljuba Perućica progovorio o vezi sa Aleksandrom Prijović

Pjevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus su u skladnom braku, a nedavno su postali roditelji dječaka.

Međutim, prije Katarine, a nakon takmičenja "Zvezde Granda", Ljuba je bio u emotivnoj vezi sa Aleksandrom Prijović.

"Bilo je dosta Grandovih parova tada, mi smo bili dve godine zajedno. Bilo je to ljudima interesantno, dok je trajalo-trajalo je, kad više nije prekinuli smo i to je to. Bilo je veza i pre i posle nje", rekao je Perućica.

Ljuba je prokomentarisao odnos sa Aleksandrom Prijović, te se osvrnuo na njene poslovne ambicije, pa istakao da je mogao da nasluti ovakav njen uspeh.

"Mi smo o tome pričali dok smo bili zajedno, ona je još tada znala da će to da se desi, ne samo ona, pored nje sam i ja znao i imao jak osećaj da će tako da bude. Prvo, ona peva nestvarno dobro, to je talenat sa kojim se rodiš. Ona je tako pevala i sa 7 godina, i sa 13 godina. Na drugom mestu su pesme koje izabereš i kako ih doneseš. A možda je ispred toga sreća, sreća bitan faktor u svemu tome. Kad se kockice poklope, to ide", istakao je Ljuba u emisiji "Ispovest".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.