Ljubavna priča Đorđa Đokovića i Saške Veselinov nije počela slavno

​Đorđe i Saška prije nekoliko dana ostvarili su se prvi put u ulozi roditelja, a njihova priča nije imala dobar početak

Đorđe Đoković i Saška Veselinov izgovorili su sudbonosno "da" u septembru prošle godine, a prije samo nekoliko dana ostvarili su se u ulozi roditelja po prvi put.

Saška je na svijet donijela dječaka po imenu Aleksadar, a Đokovići su priredili proslavu u čast novog člana porodice.

Međutim, početak ljubavi Đorđa i Saške nije bio idealan:

"Bili smo u gradu, nisam ništa proveravao. Došao sam do nje rekao joj: 'Ćao', gledala je u telefon, nije me ni pogledala", ispričao je Đorđe jednom prilikom kako prenosi "Blic".

Saška je u emisiji "Amidži šou" otkrila zanimljive detalje njihovog prvog sastanka:

"Naš prvi susret nije bio slavan. Posle tri nedelje smo razmenili brojeve, a tek kasnije se videli. Đole se toliko zagledao u mene kada smo šetali da je lupio nogom u neki auto, mislio je da ja to nisam primetila, ali jesam", otkrila je.

Ona je svojevremeno rekla kako od prvog dana nezvanično žive zajedno:

"Mi od prvog dana nezvanično živimo zajedno. Ja sam živela u centru u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. Posle dvadesetak dana zabavljanja otišli smo zajedno na more i tamo smo bili jedno dve nedelje. Kada smo se vratili, došao je kod mene i rekao: 'Ne mogu više da prenosim te stvari', pošto on uzme neku torbu, napuni stvarima za nekoliko dana, donese kod mene, nakon toga menja i tako. Onda je samo rekao: 'Voleo bih da nam jedna destinacija bude dom, da se nakon putovanja vraćamo u istu kuću.' I tako smo i otpočeli zajednički život i stvarno je prelep osećaj", izjavila je za "Telegraf", pa dodala:

"Svakako da radimo zajedno razne stvari po kući, ali pomoć je uvek dobrodošla. Ko kaže da ne voli pomoć, laže, nije normalan. Imam pomoć", rekla je ona.