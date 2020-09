Ljupka Stević otkrila šta joj je pukovnik poručio, a sve bi ponovila

Pjevačica Ljupka Stević šokirala je region kada je u srijedu uveče u naletu ljubomore uništila dva automobila u vlasništu generala policije D.S., s kojim je bila u ljubavi 10 godina. A sada je otkrila da li bi dala drugu šansu, kao i to da je inspektore molila da je vode u zatvor.

"Bilo mi je prelepo, držao me je kao malo vode na dlanu. Nisam žena koja treba da plače, ali ja samo plačem zbog emocija. To je bila velika ljubav i sa njegove strane. Čovek je uradio šta je uradio. Da je seo i rekao istinu možda bismo mogli to da prevaziđemo", rekla je kroz suze Ljupka.

"Što se tiće tužbi, nosiću sve odgovornosti. Sve ću da ispoštujem, platiću sve što bude trebalo da se plati. Koliko sam bila iznervirana rekla sam inspektoru da me stave u zatvor i da neću da se vratim u stan", rekla je ona pa dodala da ne zna odakle tolika podrška.

"Ne znam odakle ovolika podrška, ali eto, tako mi se salomilo. Ako je ovo podstrek za druge žene, koje se nalaze u sličnoj situaciji, treba da imaju hrabrosti i da ne dozvole da ih muškarac pravi budalom".

Ljupka je rekla da li bi mu pružila drugu šansu.

"Pojaviće se neko u mom životu, nadam se da me se muškarci sada ne plaše. Ovo je isključivo bilo iz prevelike ljubavi, srušio mi se ceo svet u tih pet minuta. Kajem se, krivo mi je, ali bih opet sve isto uradila", rekla je ona u emisiji "Premijera vikend specijal".

Ljupka je otkrila da joj je D. nakon incidetna poslao poruku.

"Rekao mi je da se smirim, da dođem sebi i da sam preterala dosta", kazala je pjevačica.

(Kurir.rs)