Ljupka Stević progovorila o privatnom životu

Pjevačica Ljupka Stević ne priča često o svom privatnom životu, a sada je ipak otkrila neke detalje.

"Ne treba ništa juriti. Kada se pronađe partner to je u redu, ali moj život je tako organizovan da smatram da bi mi partner u ovom trenutku samo remetio mir i organizaciju. Pustila sam stvari da teku svojim tokom. Ljubav ne može da se juri, mora da se desi. Jednostavno upoznaš nekoga ko ti privuče pažnju. Zapravo ja sam sada sasvim zadovoljna svojim životom bez obzira na to da li imam partnera ili ne", rekla je pevačica.

Ljupka je istakla da li je situacija sa bivšim momkom, zbog kog je bila u epicentru dešavanja ostavila neke posljedice i traume na nju.

"Znam da to nije neobično i da se često dešava, ali ja sam jedna veoma jaka žena. Na mene to prosto nije moglo da utiče do te mere da ostavi neke trauma", istakla je pjevačica.

Ljupka je potom otkrila da li i dalje ima vjeru u ljubav.

"Kome verovati u današnje vreme? Stvari su se nekako prosto izobličile. Normalo je da imam prijatelje kojima apsolutno verujem. Naravno, biće tu i partner jednog dana kome ću moći da verujem ali sada sam starije, nemam više dvadeset godina", kazala je pjevačica u emisiji "Grand Magazin", prenosi Pink.