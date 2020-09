Ljupki Stević prijete tri godine zatvora

General Dragiša Simić je istakao da neće tužiti svoju bivšu partnerku pjevačicu Ljupku Stević zbog toga što ga je neovlašćeno prisluškivala, demolirala mu automobile i javno iznosila detalje iz njegovog privatnog života, ali država hoće, prenosi "Kurir".

Naime, nadležno tužilaštvo po službenoj dužnosti podnijelo je dvije krivične prijave protiv pjevačice, a zaprijećena kazna je do tri godine zatvora.

Advokat Nebojša Perović ističe da će od tri navedena nedjela Ljupka snositi posljedice za dva.

"Ukoliko su tačni navodi da je privatno lice, u konkretnom slučaju Ljupke Stević, posebnim uređajima prisluškivalo ili snimalo razgovor koji je s trećim licima vodio general Simić, zaprećena kazna zatvora za ovakvo krivično delo je od tri meseca do tri godine zatvora ili novčana kazna. Ovo delo se vodi po službenoj dužnosti, odnosno nadležno tužilaštvo je dužno da pokrene krivični postupak i naloži policiji da prikupi potrebna obaveštenja i druge dokaze u vezi sa predmetnim krivičnim delom. Ukoliko se ustanovi da je stvarno došlo do neovlašćenog prisluškivanja ili snimanja, onda će se dalje nastaviti krivični postupak protiv osobe koja je izvršila krivično delo, u konkretnom slučaju Ljupke Stević", kaže advokat Perović i dodaje:

"Za štetu koju je Stevićeva nanela na pokretnoj imovini generala Simića, što je privatna imovina, radi se o krivičnom delu uništenja i oštećenja tuđe stvari. Pošto je u ovom slučaju oštećena tuđa stvar, za ovo delo je zaprećena novčana kazna ili zatvor do šest meseci, a krivično gonjenje, s obzirom na to da je oštećena stvar u privatnoj imovini, preduzima se po privatnoj tužbi. To je što se tiče krivične odgovornosti počinioca, a u parničnom postupku general Simić može zahtevati naknadu materijalne štete pričinjene na automobilima - kaže Perović.

Druga stvar zbog koje će Ljupka krivično odgovarati jeste iznošenje u javnost intimnih stvari iz generalovog života. To se odnosi na pominjanje njegove djece, supruge i planova da se razvede.

"U našem krivičnom zakonodavstvu postoji i krivično delo iznošenja ličnih i porodičnih prilika, a za ovo delo se goni po službenoj dužnosti. To predstavlja radnju jednog lica koje iznosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog drugog lica, što može škoditi njegovoj časti ili ugledu. Zavisno od toga da li je iznošenje ličnih i porodičnih prilika učinjeno usmeno, u razgovoru, ili putem štampe, televizije ili sličnih sredstava, zavisi i visina zaprećene kazne. Takođe, visina kazne zavisi i od posledica koje su nastupile za oštećenog, pa može biti u rasponu do šest meseci do jedne godine, odnosno do tri godine zatvora. U ovom slučaju, zavisilo bi od oštećenog, odnosno Simića, koji bi u svojoj izjavi naveo kakve su posledice nastale po njega zbog Ljupkinih reči izrečenih u javnosti", završava advokat Perović.