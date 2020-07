Lola Astanova otkrila istinu o odnosu sa Stjepanom Hauserom

Lola Astanova riješila je da stavi tačku na spekulacije o njenom odnosu sa Stjepanom Hauserom, sa kojim su je dugo spajali.

Oni su svirali zajedno i djelovalo je kao da su veoma bliski, ali prema njenim riječima - ništa se više od toga nije dogodilo.

"Odradili smo tu jednu saradnju koja je odjeknula širom svijeta, on je nakon toga radio svoje, ja svoje. Bila je to samo muzika, a ne privatni odnos", rekla je za hrvatski "IN magazin".

Atraktivna pijanistkinja otkrila je i kakvi je muškarci privlače, ali da trenutno nije zaljubljena.

"Izgled je sekundaran. Trenutno mi je fokus na karijeri, ali nikad ne znaš šta će se dogoditi u budućnosti", rekla je ona.

Lola je nedavno uživala na turniru Novaka Đokovića "Adria tour".