Londonski Miror o Bojsijevoj ljubavi prema Srbiji

LONDON - Londonski list "Sandej Miror" u tekstu pod naslovom "Bojsi u Srbiji dočekan kao heroj", piše o odnosu koji britanski glumac Džon Čalis ima prema Srbiji.

Čalis je članak iz štampanog izdanja Mirora danas okačio na svoj Tviter uz opasku: "Kushty!", koja je u "Mućkama" bila omiljena poštapalica jednog od glavnih junaka, sitnog preprodavca na crno Del Boja Trotera, u tumačenju Dejvida Džejsona.

U jednoj od najgledanijih i najomiljenijih britanskih humorističkih serija svih vremena, koja je od početka osamdesetih bila emitovana naredne tri decenije, Čalis je igrao lik namazanog prodavca polovnih automobila.

Povodom izuzetne popularnosti serije u Srbiji Čalis je u našoj zemlji boravio nekoliko puta, snimivši o svojim iskustvima dokumentarac "Bojsi u Beogradu".

List podseća da je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, u znak zahvalnosti, ponudio Čalisu počasno državljanstvo Srbije.

"Ponosan sam što je sjajni glumac i moj prijatelj Čalis toplo prihvaćen u Beogradu i Srbiji. Naša zemlja ima mnogo prijatelja u svetu koji je promovišu svuda gde idu, a mi ta prijateljstva moramo čuvati i negovati", naveo je Vesić, a prenio Miror.

My heartfelt thanks to the good people of Serbia. Does this mean I can drive my sheep across the Sava bridge? pic.twitter.com/Ll3hiNgYmL