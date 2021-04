Luk Skajvoker se javio iz Beograda

Mark Hamil oglasio se na svom nalogu na Twitteru porukom o tome kako mu je u Beogradu.

Glumac, poznat po ulozi Luka Skajvokera iz franšize "Ratovi zvijezda", provodi vrijeme u našoj zemlji jer snima svoj novi projekat "The Machine".

"Pogledajte kako je lijepo u Beogradu. Trenutno sam u karantinu u hotelu, ali nadam se da ću uskoro da iskusim ovaj grad lično, a ne preko televizora ili gledanjem kroz prozor", napisao je Hamil, prenosi b92.

Podsjetimo, Mark Hamil i Bert Krajšer zajedno će igrati u filmu "The Machine", adaptaciji popularne Krajšerove priče o povezivanju sa ruskom mafijom tokom studija u inostranstvu.

Look how beautiful it is in Belgrade, Serbia! I'm in quarantine in my hotel room for now, but look forward to seeing it in person soon, rather than just out the window or on TV.#MakingTheMACHINE pic.twitter.com/sSJzv2rUQi