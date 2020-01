Luka Jović zbog Sofije Milošević kupuje stan u Beogradu?

Novopečeni par fudbaler Luka Jović i manekenka Sofija Milošević ne prestaju da budu jedna od glavnih tema medija u Srbiji, ali i regionu.

Par je nedavno objavio zajedničku fotografiju na društvenim mrežama i tako svima stavio da znanja da njihova ljubav cvjeta. Međutim, kako prenosi danas tamošnja štampa, njih dvoje su se odlučili za sljedeći korak – sada su navodno odlučili i da pazare stan. Tačnije Luka je riješio da kupi nekretninu u Beogradu, kako bi par imao gde da provodi vrijeme kada dođu u našu prestonicu.

"Kad boravi u Beogradu, Luka je obično ili u hotelu ili u stanu kod Sofije. Kako sportista odlično zarađuje, riješio je da za sebe kupi nekretninu u prestonici i da u njoj boravi kad dolazi zbog Sofije u Beograd. Nije još izabrao stan, ali kad bude konačno odlučio, angažovaće agenciju za nekretnine da za njega odabere najluksuzniji dom", rekao je izvor za list "Kurir" i dodao da Sofiji prija što Luka izbacuje zajedničke slike na društvenim mrežama.

Luka Jović obezbijedio bivšu ženu i sina

Naime, kako prenosi izvor za pomenuti list Luka je bivšu ženu Anđelu, s kojom ima sina, obezbijedio i sve joj omogućio, tako da sada mirne glave gleda stan za sebe.

"Jović i njegova bivša ostali su u odličnom odnosu. Savršeno funkcionišu zbog djeteta. Njima je još prije nekoliko godina kupio stan, u kom su svi zajedno živjeli, ali i sve što treba oko djeteta on izmiruje bez problema. I žena i dijete imaju sve što im je potrebno. Međutim, Luka je odlučio da više vremena provodi s manekenkom i nema namjeru da se potuca po hotelima kad boravi u Beogradu, pa će u narednim mjesecima obezbijediti sebi stan i na taj način zaokružiti spisak svojih nekretnina", itakao je neimenovani izvor za pomenuti list.

Podsjećamo, lijepa manekenka dočekala je Novu godinu sa Lukom, a tim povodom isplivale su i neke fotografije koje su potvrdile ove navode. Zgodna manekenka blistala je pored uspješnog fudbalera a čini da su u 2020. ušli sa mnogo ljubavi i entuzijazma.

Inače, fudbalerov otac, Milan Jović, podržao je njihovu vezu i poznatu manekenku svjetskog glasa, te je prihvatio kao izabranicu svog sina.

Evo kako je njegov otac tada komentarisao emotivni status svog sina, ali i Sofiju kao Lukin izbor.

"Ne bih mnogo komentarisao to pitanje. Nemam običaj da dajem izjave tog tipa, ali kad me već pitate, red je da vas ispoštujem. Nikada se sinu nisam miješao u ljubavni život, pa ne bih ni sada. Od mene uvijek ima podršku, kako za njegovu profesionalnu karijeru, tako i za ljubav. On je pametan dečko, odlično zna šta radi i nikada ne pravi greške i promašaje u životu. Uvijek umije da izabere. Kome se sviđa, sviđa mu se, kome se ne sviđa, ne mora ni da mu se sviđa. Svako ima svoj ukus, kao i pravo da misli šta hoće. Ja ne sumnjam u svog sina. Svako svoje hvali, ali ja se zaista ponosim njime", rekao je Jović nedavno medijima.