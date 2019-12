Luka Jović želi prekinuti vezu sa menekenkom, ona ne odustaje

Fudbaler Luka Jović i manekenka Sofija Milošević odučili su da stave tačku na romansu, nakon tri mjeseca veze, nedavno su pisali mediji u Srbiji.

Naime, dok su svi mislili da je par u idiličnoj u vezi, sve je iznenadila vijest da je poznati fudbaler zbog obaveza odlučio da prekine ovu romansu.

Međutim, Sofija navodno nikako ne želi da odustane od sportiste sa kojim je u ljubavi od početka jula.

"Sofija je često dolazila kod njega u Madrid, ali i on kod nje u stan u centru grada. Pokušavali su da održe vezu, međutim, nije uspjelo. S obzirom na to da je vrlo mlad i da je posvećen karijeri, Luka je želio da se na jedan miran i dostojanstven način raziđu i ostanu u prijateljskim odnosima. Sofija ipak nije mogla da podnese što nisu zajedno, pa mu je slala poruke da se ponovo vide kada dođe u Beograd i porazgovaraju o njihovoj budućnosti. Iako je mlađi od Sofije, njoj se dopala Lukina staloženost, ali i to što ju je tretirao kao kraljicu dok su bili zajedno", kaže izvor upućen u cijelu priču za "Blic" i dodaje:

"On i dalje osjeća nešto prema Sofiji. Svako ko ih prati na Instagramu može da vidi da jedno drugom i dalje lajkuju fotografije. Da li će Sofija uspjeti da ubijedi Luku da nastave da se viđaju i dalje, za sada niko sa sigurnošću ne može od nas prijatelja to da potvrdi. Sofija se u međuvremenu zbližila sa Lukinom sestrom Milijanom koja živi u Beogradu, gdje studira. One su se nekoliko puta vidjele i ćaskale o Luki. Sofija je često dolazila u Madrid, a kada je Luka bio slobodan, često su putovali. On ju je obasipao poklonima, ali i džentlmenskim manirima po kojima je poznat", zaključio je izvor.

Inače, Sofija je ranije pričala sa puno emocija o novom momku, rekavši da je srećna s njim.

"Sve je počelo spontano, nekoliko nedelja smo se dopisivali, a zatim uplovili u priču u kojoj se oboje slažemo izvanredno", rekla je ona ranije.