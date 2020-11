Luksuzni stan u kom živi Aca Lukas se vodi na Sašu Popovića

Folker Aca Lukas nedavno je bio u centru skandala kada su mu izvršitelji došli na vrata da mu plijene imovinu zbog navodnog duga prema Dejanu Popoviću Tigru, ali ništa nije zaplijenjeno.

Izvršitelji su tada otišli sa pjevačeve adrese jer mu je pozlilo, a kako saznaje "Telegraf", ništa ne bi mogli ni da zaplijene, jer se nekretnina ne vodi na njegovo, već na ime Saše Popovića.

Naime, prije šest godina, dok je još uvek bio u braku sa Sonjom Vuksanović, Lukas je od Popovića pozajmio pola miliona evra kako bi kupio stan preko puta jednog poznatog hotela u Beogradu.

Kao garanciju da će mu sve vratiti, penthaus je uknjižen na ime Saše Popovića uz klauzulu ugovora da će stan sa pripadajućim stvarima preći u Lukasovo vlasništvo onog trenutka kada izmiri sva dugovanja prema Saši. Međutim, to se nikada nije dogodilo.

Po navodima medija, Lukas je trebalo da Popoviću vrati pola miliona evra za tri godine, a još uvijek duguje oko 120.000 evra. Zbog svega toga i stan i sve u stanu i dalje se vodi na ime Popovića, pa izvršitelji po zakonu nisu mogli ništa da zaplijene iako postoji rješenje za plenidbu.

Iz PR službe Saše Popovića je za "Telegraf" rečeno da on neće ništa komentarisati.

Lukasov menadžer Saša Mirković je potvrdio da je stan u vlasništvu Popovića, a tvrdi da je u pitanju "zajam na kamatu".

"Jeste, pozajmio mu je, ali na kamatu. Ja poručujem Saši Popoviću da slobodno odbije tih 120.000 kamate i da mi vrati 8 miliona i 880 hiljada. Ja mu kamatu neću naplaćivati", rekao je Mirković za "Telegraf", aludirajući na tužbu od 9 miliona evra koju je nedavno podnio protiv Grand produkcije, čiji je zakonski zastupnik Aleksandar Saša Popović, a vlasnik produkcija "Junajted Medija" .

Podsjetimo, prije nekoliko dana su izvršitelji upali u stan Ace Lukasa zbog navodnih neizmirenih dugova prema biznismenu Dejanu Popoviću Tigru. Tada je usljed stresa poznatom pjevaču pozlilo, te je reagovala Hitna pomoć.

"Pre pet, šest godina sam uzeo pare na kamatu od zelenaša, naravno Dejana Popovića Tigra, on je poznat svima kao zelenaš. Uzeo sam 40.000 evra, potpisao da mu vratim 80.000 evra. To svi znaju, to nije nikakva tajna, da sam ja kockao, trošio pare i vraćao. Ja sam potpisao to i vratio mu 80.000 evra za deset meseci. Pošto smo bili u dobrim odnosima i znali smo se, nisam uzeo papir koji sam potpisao za dug kada sam mu vratio pare, jednostavno sam zaboravio. Ni na kraj pameti. Posle dve, tri godine, kada smo zbog nekog drugog slučaja zahladili odnose i prestali da se družimo, on je taj papir aktivirao i tužio me i dobio me, jer ima potpis", rekao je tada Lukas za "Telegraf".