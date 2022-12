Luna Đogani: Loše stvari su se ređale jedna za drugom

Luna Đogani sumirala je godinu koja je na izmaku i dotakla se loših stvari koje su se izdešavale u 2022. Među njima je i gubitak bebe u 12. nedelji trudnoće koji ju je veoma pogodio.

"Naučili smo da se sve u životu dešava sa nekim razlogom, tako je trebalo, tako je suđeno, ne treba padati, upadati u depresije. Treba pogledati oko sebe i videti šta je to dobro što već imaš, a ja hvala Bogu imam mnogo toga dobrog oko sebe i to me je održalo da kažem sebi: „Okej, idemo dalje, biće, desiće se ponovo“. Ti teški trenuci su tu baš da biste ojačali za neke lepe stvari" ispričala je ona.

"Prošle godine smo izašli da proslavimo Novu godinu, Mia je bila baš beba. A ove godine nećemo, bićemo malo mirniji jer nam je ova godina bila baš burna. Ova godina nam je bila baš… Prvog januara smo bili zaraženi koronom, haos, sve se ređalo, loše stvari, jedna za drugom. Zato smo ove godine odlučili da proslavimo lagano, u krugu prijatelja, neka večerica, kući, sa ćerkicom, možda i legnemo ranije, tako nam odgovara. Umorili smo se malo od 2022. Godine", istakla je Luna.

(GrandTV)