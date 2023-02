Luna Đogani se uključila u emisiju, Anabela se rasplakala

Već su gledaoci navikli da svake subote u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ uživaju u dobroj muzici i odličnim razgovorima.

Tako je i ovog vikenda voditeljki tandem Vesna Milanović i Siniša Medić za publiku, ali i goste pripremio brojna iznenađenja.

Kako je Luna Đogani bila prlanirana da gostuje sa majkom Anabelom u ovoj emisiji, ali zbog porodičnih obaveza nije mogla, voditelji su riješili da pjevačici prirede pravo iznenađenje.

Naime, Luna je snimila jednu video poruku u kojoj je odgovorila na pitanja zbog čega je Anabela najbolja majka i baka, a pjevačica se poslije ćerkinih reči rasplakala.

"Mama, ovo je jedno iznenađenje za tebe, moram da odgovorim na pitanje zašto je moja mama najbolja mama na svetu. Pa zato što je najbolja, ne znam kako bih to mogla da opišem. Od kada sam se rodila, uvek je bila posvećena majka, puna ljubavi, majka koja je svaku moju želju ostvarila i koja je brinula da budem dobar čovek. Brinula je o meni i mojim sestrama i pružila nam je sve, a ono što je to ja mislim najbitnije, to je ljubav. Hvala ti na tome, mnogo te volim i uvek si bila moj najbolji prijatelj", rekla je Luna, dok je Anabela gledala ovaj video sa suzama u očima.

Poslije odgovora na prvo pitanje, Luna se osvrnula na Anabelinu ulogu bake, pa je otkrila kako se pjevačica snašla u ovoj ulozi.

"Ona je toliko posvećena baka koja je od prvog dana tu uz Miu. Svu svoju ljubav i pažnju je dala njoj, iglala se sa njom, šetala uživala i znam da Mia to oseća. Moja mama je pružila njoj taj osećaj sigurnosti, znate ono kad zagrlite svoju baku i znate da ste na pravom mestu, e to i ona oseća i zato voli svoju baku najviše na svetu", zaključila je ona.

Nakon ovih riječi Anabela nije mogla da dođe sebi od sreće i ponosa, ali je u jednom momentu priznala da joj je žao što jedno vrijeme nisu bile u dobrim odnosima.

"Nekako ja sve to znam da ona misli, mnogo mi je žao što smo imale sve ono, to je bio jedan nezgodan period. Krivo mi je samo što se stalo od nas očekuje da nam postavljaju pitanja kakva sam ja majka, a kakva je ona ćerka, to je tužno. Ne mislim sada na vas, nego apropo svega što se tada desilo, a to su bila samo četiri meseca napram celog života. Nikada nisam tražila potvrdu od svoje dece kakva sam ja majka, ja nisam najbolja majka na svetu, ali njima jesam. Beskrajno sam zahvalna na unuci koju sam dobila, ja ne znam da opišem ta osećanja, to je zaista posebno. Hvala Luni što mi je rodila Miu", kazala je Anabela, a prenosi grand.nova.rs.