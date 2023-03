Luna došla bez Marka u emisiju, pa otkrila sve o navodnom razvodu

Bivši zadrugari, a sada Jutjuberi, Luna Đogani i Marko Miljković već neko vrijeme su u centru pažnje, s obzirom na to da mnogi nagađaju da imaju probleme u braku.

Sada je Luna gostovala u emisiji Amidži sou, gdje je otkrila da li se razvodi.

"Ne, zaista se ne razvodimo. Sve je u redu, to smo i rekli na našem kanalu. Mislim da smo mi previše dali naš život na tacni, i još uvijek ga dajemo na našem kanalu, tako da nekad možemo nešto da zadržimo za nas, ali zaista je sve u redu", rekla je ona.

Luna je potom objasnila kako je došlo do toga da ljudi počnu da stavaraju ovakva nagađanja.

"On nije bio na rođendanu, i kao što je rekao na lajvu da je bio spriječen. Nije rekao tačan razlog, i to je njegovo pravo. Sve je u redu, nismo u nikakvoj svađi, u ljubavi smo. Imamo porodicu i sve što smo poželjeli, i to je to", rekla je ona.

"Ljudima je bilo čudno jer moj muž nije bio na rođendanu, i onda su mislila da se nešto desilo. Zašto uopšte mora nešto da se dogodi? Bio je samo spriječen. Mi stvarno dajemo život na tacni, tako da naši fanovi imaju pravo da misle šta žele i prave teorije. Bilo je tu svega. Da me je prevario, da smo se tukli, da sam pobjegla kod mame, mama je uvijek neki krivac. Ono što je najvažnije, sve je u najboljem redu", otkrila je ona.

Luna je otkrila i da li su imali nekada krizu.

"Naravno, dešavalo se, mnogo smo toga prošli, došlo je i dijete, pa nemamo previše vremena jedan za drugog, fokus je na Miji, ali to nije prešlo granicu da ne možemo da sjednemo i popričamo. Ništa se nije desilo da ne možemo da živimo sa tim", tvrdi Luna.

Anabela je takođe otkrila da prolazi kroz težak period.

"Otac mi je imao moždani udar, bilo je teško, išla sam kod njega. Odatle sam pravo došla kod Lune na rođendan, htjela sam, jer 6 godina nismo slavili zajedno", navela je Anabela u emisiji.