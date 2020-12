MC Stojan pozitivan na koronu

Pjevač Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, pozitivan je na koronu, te je to otkrio svojim pratiocima na Instagramu i zamolio ih se čuvaju.

"A sad, ne tako lepa slika nije me bilo duže vreme, ali zakačio sam koronu i verujte da mi je bilo jako teško. Prvi nisam shvatao ozbiljno, ali kada me je dohvatilo bukvalno me je slomilo. Molim vas da se čuvate i da smanjite kontakte na minimum. Moram da apelujem na ljude jer mnogi još uvek ne shvataju koliko je ovo ozbiljno. Molim vas čuvajte se", napisao je on na popularnoj društvenoj mreži.