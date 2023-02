Madona objavila fotografiju nakon što joj je spao otok od operacije: "Kako sam slatka"

Madona je na Twitteru objavila svoju novu fotografiju.

Pozirala je u ležernom izdanju, a u opisu je napisala: "Pogledajte kako sam slatka nakon što mi je splasnuo otok od operacije. Lol".

Naime, pjevačica je izazvala puno komentara nakon što se pojavila na nedavnoj dodjeli Gremija. Mnogi su bili šokirani Madoninim licem ističući kako je sada već "otišla predaleko s plastičnim operacijama".

Kasnije se u objavi na Instagramu osvrnula se na tuđe kritike prozivajući mnoge što su se usredotočili na nešto što bi ustvari, kaže, trebalo biti nevažno.

"Bila mi je čast predstaviti Kim Petras i Sama Smita na dodjeli Gremija. Htjela sam dodijeliti posljednju nagradu koja je bila album godine, ali mislila sam da je važnije da predstavim prvu trans ženu koja nastupa na Grammyjima, trenutak koji stvara istoriju! I povrh toga je osvojila Gremi", istakla je 64-godišnja pjevačica.

Istakla je da je njeno lice izgledalo deformisano zbog dugog objektiva kojim je uslikano.

"Umjesto da se ljudi usredotoče na ono što sam rekla u svom govoru, a to je bilo zahvaljivanje za neustrašivost umjetnika poput Sama i Kim, mnogi su odlučili govoriti o mojim fotografijama koje je izbliza, dugim objektivom, snimio novinarski fotograf. To bi iskrivilo svačije lice.

Nikada se nisam ispričala ni za jedan kreativni izbor koji sam napravila ni za način na koji izgledam ili se oblačim, a neću ni početi. Mediji su me degradirali od početka moje karijere, ali shvatam da je sve ovo test i sretna sam što ću utrti put kako bi svim ženama iza mene bilo lakše u godinama koje dolaze", zaključila je Madona.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol pic.twitter.com/jd8hQyi2Az