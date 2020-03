Madona piše dnevnik iz karantine i objavljuje ga na instagramu

Veliku turneju na kojoj je bila do prije samo par nedjelja Madona je zbog pandemije morala da obustavi, ali to je nikako nije spriječilo da nastavi sa svojim kreativnim radom.

Baš poput većine i kraljica popa nalazi se u izolaciji sa svojom porodicom, njena turneja je otkazana do daljnjeg, a svi njeni poslovni planovi stopirani su.

Ipak, Madona nalazi način da se svakoga dana posveti kreativnom radu, iako za sada nije odala da li je "Karantin Dnevnik" koji ažurno predstavlja putem Instagrama, nešto što će se u budućnosti pretvoriti u svojevrsnu vrlo zanimljivu knjigu.

Milionskom auditorijumu koji prati njen Instagram nalog (da budemo prezicniji: auditorijumu od 15 miliona ljudi), Madona svakoga dana plasira po jedan home-made video u kome sjedi za radnim stolom i kuca redove na pisaćoj mašini, čitajući ih dramatično na glas. Oko nje su desetine upaljenih svijeća, a atmosferu dopunjuje pucketavi zvuk džez nota koje dopiru sa gramofonske ploče u pozadini.

Iako su u pitanju samo odlomci koje dijeli, dovoljni su da natjeraju na razmišlajnje, ali i da inspirišu.

Jedan od njenih prvih odlomaka iz dnevnika donio je osvrt na interesantan detalj, a to je jednakost i diskriminacija. Jednakost među polovima, rasama, vjerama, klasama i generalno jednakošću među svima.

"Evo, na primjer to je ono što je zanimljivo u vezi virusa korona - on uopšte ne mari za to koliko ste bogati, koliko ste poznati, koliko ste duhoviti, pametni, gdje živite, koliko godina imate ili kakve nevjerovatno zanimljive stvari imate da ispričate svijetu. Ovaj virus zapravo je jedan fenomenalan ekvilajzer i ono što je sjajno u vezi njega, iako je on možda užasan. Ukoliko brod potone, potonućemo svi zajedno", zaključila je pop diva.

Podjelila je i kako sa porodicom provodi dane u karantini. Tako se tokom dana trudi da što više vremena provede u bašti, tokom porodičnog ručka razgovara se o omiljenim umjetnicima, dok su džez tonovi njena najdraža muzička podloga za veče.

U svom poslednjem unosu u "Karantin Dnevnik" Madona je otkrila i kako je virus došao na prag nekih od njenih prijatelja, te da počinje da uviđa dragocjenost života. Međutim, čak i u ovim vanrednim okolnostima kraljica popa otkriva da partrijarat i dalje pokušava da kontroliše njen život i da je to ono čemu ona želi smrt.