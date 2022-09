Madona priznala da žali što se udavala

​Pop diva Madona odgovorila je na čak 50 pitanja znatiželjnih fanova u novom videu na svom YouTube kanalu, i prilično je sve iznenadila iskrenošću.

Na pitanje za čime žali, pjevačica je odgovorila kao iz topa: "Što sam se udala, oba puta".

Madona je takođe dodala i da bi radije da je "pregazi voz" nego da ponovo prošeta do oltara.

U videu je otkrila i da joj je trenutno najdraža opsesija seks, priznala je i da nije bila to što jeste, da bi sigurno bila učiteljica.

Sedmostruka dobitnica Gremija takođe je izjavila da bi voljela da sarađuje sa američkim reperom Kendrikom Lamarom, prije nego što je priznala da je najteži dio rada na njenom biografskom filmu bilo to što je morala da 'strpa' cijeli život u dugometražni film.

Takođe ona je priznala i da bi voljela da ponovo sarađuje sa Britni Spirs, 19 godina nakon izdavanja njihovog hita "Me Against The Music".

Podsjećanja radi, pop ikona je bila u braku s holivudskim glumcem Šonom Penom od 1985. do 1989. godine, kao i sa britanskim rediteljem Gajem Ričijem od 2000. do 2008.

