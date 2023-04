Mahir Mulalić hitno operisan: Oglasio se iz bolnice (FOTO)

Mahir Mulalić pobjednik je takmičenja "Zvezde Granda" 2021. godine. Njegov mentor je bila Marija Šerifović, a tokom takmičenja mu je preminula majka, koja ga je dok se nije razboljela podržavala dolaskom u studio.

On se sada oglasio iz bolnice i zabrinuo sve fanove. Naime, na svom Instagram profilu postavio je fotografiju gdje se vidi da mu je glava u zavojima, a on je objasnio kakvu je intervenciju imao.

Pjevač je operisao uho.

"Ovim putem bih se zahvalio svima koji su mi poželjeli brz oporavak. Naime, imao sam hitnu operaciju lijevog uha. Sve je okej, problem je riješen, a mi se uskoro zabavljamo i družimo na mojim nastupima. Ostanite mi živo i zdravo", izjavio je on, prenosi N1.

Podsjetimo, Mahir je nedavno raskinuo sa djevojkom, a obijen mu je i auto.

"Jednostavno za ovaj posao treba mnogo razumijevanja i to je to, a i sam po sebi sam težak i komplikovan. Nekad zbog toga samog sebe nerviram i treba naći drugu stranu koja će to sve razumjeti, pogotovo kada izlazi pjesma tad je stvarno ludnica. Tada sam sedam dana prisutan, a nisam prisutan. Znači manjka razumjevanja sa druge strane. Vjerovatno ima i toga da ja ne razumijem i tuđe potrebe, ali odgovara mi trenutno da budem sam, lijepo mi je, taman", objasnio je ranije pjevač.