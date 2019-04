Maja Berović najavljuje duet sa Acom Lukasom

​Maja Berović je na nedavnim singlovima radila sa popularim reperima i producentima Bubom i Jalom, ali sada sprema potpuno drugačiji hit. Kako je nedavno otkrila u jednom intervjuu, pjevačica će uskoro izbaciti pjesmu sa Acom Lukasom.

Naime, nakon odličnog nastupa u Tuzli, Maja je bila raspoložena i za pitanja novinara i tom prilikom izjavila:

"Tuzla je definitivno grad koji ima neku posebnu energiju, nastupala sam ovde mnogo puta ali ovo večeras je bilo veličanstveno, jedno veče koje treba doživjeti. Ljudi osjete kada neko pjeva iz duše i kada voli to što radi".

Ona je otrkila da je njen suprug Alen zadužen za organizaciju svakog njenog nastupa, te da je na njemu velika odgovornost.

Ovom prilikom Maja je najavila i svoj novi projekat, duetsku pjesmu koju sprema sa Acom Lukasom.

"Lukas me je pozvao i rekao mi da ima sjajnu pjesmu za nas. On je čovjek kome ne možete da odolite, jer umije da prepozna hit i dobru pjesmu. Iznenadio me je prijatno, pjesma je sjajna. Sačekaću da on malo više kaže o toj pesmi, spot nije još snimljen, razmišljamo kakav će biti. Pjesma je emotivna, nešto drugačije od onoga što publika očekuje od mene i od njega. To je široka pjesma, sa dušom i emocijom", kroz smijeh je rekla za Premijeru.