Maja Berović objavila fotografiju sa suprugom iz Dubaija

Muž pjevačice Maje Berović se ne pojavljuje često u društvu svoje poznate supruge i zato se često spekuliše o stabilnosti njihovog braka i šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata.

Svoju intimu vješto kriju dugi niz godina, iako je Maja u ljubavnoj vezi sa Alenom Dragosavom od kada je bila tinejdžerka.

2016. godine su izgovorili sudbonosno "da" na grčkom ostrvu Rodos gde su organizovali i romantičnu proslavu. Šuškalo se da su se vjenčali u tajnosti, iako je atraktivna pjevačica odgovorila da samo nije željela pompu oko njene svadbe.

Uvijek ističe da je njen muž najveći oslonac i podrška.

"Svi znaju i ja to ne krijem, da mi je najveća podrška bio tadašnji vjerenik, a današnji suprug, koji je stao iza mene i pomogao mi finansijski u početku. On je bio neko ko je insistirao da se bavim profesionalno muzikom, jer je video koliko ja volim da pjevam. On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmjereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar", rekla je Maja jednom prilikom, prenosi Story.rs.

Sada zajedno uživaju u Dubaiju, i njeni pratioci su imali rijetku priliku da ih vide zajedno.

Kratko i jasno je napisala na svom Instagramu "Love" (ljubav).