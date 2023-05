Maja Marijana ne dozvoljava da kolege snimaju obrade njenih pjesama

Pjevačica Maja Marijana nedavno je u izjavi za Grand otvoreno govorila o mladim kolegama I, kako je rekla, novoj modi da se presnime stare pjesme i da se ljudima predstave kao nove.

Tom prilikom je priznala da ona ne dozvoljava da se njene pjesme izvode kao kaveri i da nikome nije dala dozvolu da tako nešto uradi.

"Mi smo svi uložili veliki trud i rad oko tih pesama. Znate i sami kako sve to ide, sada je lako jer vlada era interneta i informacija. Tada nije bilo toga i morao si da se potrudiš da nešto ispomovišeš. Baš skoro su me neki pitali da li mogu da presnime jednu pesmu, ja sam im rekla da ne može. Kada su me pitali zbog čega, rekla sam im da ni ja to ne radim i da ne želim mi kvarite moje delo", rekla je ona.

Pjevačica je tada dala savjet svim mladim kolegama da snimaju nove pjesme jer će samo na taj način ostaviti utisak kod publike i ljudi će znati za njih.