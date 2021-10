Maja Nikolić oduševila nikad viđenom slikom sa zgodnim mužem

Maja Nikolić objavila je na Instagramu do sada neviđenu fotografiju sa suprugom, a povod je dirljiv - ovaj par slavi 19. godišnjicu braka.

"19 - kratko je, uz crveno srce", napisala Maja.

Voditeljka sa Aleksandrom Tonijem ima troje djece, kćerke Teu i Tiju, te sina Darka, a javnost nije bila upoznata sa tim da je par ikada imao bilo kakve bračne nesuglasice ili veće probleme.

Podsjetimo, Maja i Aleksandar, inače uspješni ekonomista i biznismen, upoznali su se prije mnogo godina, konkretno 1998, tokom ljeta za Atinu.

"Aleksandar je moj vitez 21. veka jer se pored njega uvek osećam zaštićeno. Mi smo se jednostavno pronašli i verujem da smo oboje ljudi koji se raduju sreći, uspehu i koji ne koče jedno drugo. U tom smislu je možda moj suprug drugačija vrsta muškarca, koji me nikada nije kočio i uvek bio samo vetar u leđa. Možda je i to odgovor na pitanje kakav je on muškarac. Nadam se i trudila sam se svih ovih godina da i ja budem baš takva žena", rekla je Maja jednom prilikom.

Foto: Instagram

Kako je istakla, porodica joj je apsolutni smisao života.

"Bez ikakve dileme moj suprug i moja porodica jesu moja najveća životna sreća i tu nema ni mnogo pameti. Verujem da zaista govorimo o sreći da nađemo nekog sa kim možemo da napravimo dobar kvalitetan život koji će nas činiti srećnim, život u kojem ćemo stremiti istim stvarima i sada 20 godina kasnije znam da je nakon te početne sreće potrebno i mnogo ljubavi, predanosti tom našem zajedničkom cilju. Kada kažem sreća mislim da je to mala reč, moja porodica je smisao mog života", kazala je voditeljka svojevremeno, prenosi Telegraf.