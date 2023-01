Maja Nikolić otkrila kakva je privatno

Pjevačica Maja Nikolić kaže da se ne slaže sa epitetom skandal majstora, koji nosi već godinama, već da je samo iskrena i rječita.

"Mi koji nismo diplomate ne prolazimo baš najbolje, iza sebe imam preko trideset godina karijere i baš me briga iskreno ko šta misli o meni. Ne smatram da sam skandal majstor jer su za mene to ljudi koji su zli, koji se tuku i koji hodaju goli. Samo sam bezobrazno iskrena. Danas je to veoma retko", rekla je Maja, a onda otkrila šta misli o razvodima:

"Zapamtila sam izjavu moje mame, a ona glasi: 'Sine jedan se otegao, drugi se protegao!'. U dvadeset prvom veku gde se toliko brzo živi, gde te danas ima, sutra nema niko ne treba da trpi nikoga. Ako to nešto ne ide daj da se izljubimo, odemo na piće, ručak i u miru se rastanemo. To je mnogo lakše i lepše nego praviti skandale. Ne volim da se foliram, kad volim volim, kad ne volim ćao. Volim hrabre ljude kao što sam ja", kazala je ona.

Maja je priznala da nema ništa protiv ljubavi mlađeg muškarca i starije žene, ali da to nije njen slučaj.

"Paparaco lov" me je uhvatio sa muškarcem koji nema ni dvadeset pet, ali on je moj prijatelj. Niko mi nije poverovao da mi je čuvao pse dok sam ja kupovala haljine. Posle nisam mogla da se operem, pa su pričali da sam kuguarka, da volim mlađe. Podržavam žene koje se zaljube u mlađe, podržavam i one koji se zaljube u mnogo malđe žene. Ljubav ne bira, ne bira ni pol ni godine, intelekt. Koliko ima naših glupih pevačica i starleta koje imaju divne partnere?", rekla je Maja i dodala:

"Niko od tih ljudi mi ne plaća račune niti ti ljudi učestvuju u mom životu. Privatno se isto ponašam kao i pred kamerama. Ne volim ništa fejk, a kada volim volim do koske".