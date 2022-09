Maja Nikolić otkrila nepoznate detalje o privatnom život

Pjevačica Maja Nikolić otvorila je dušu i govorila o najtežem periodu života. Kako kaže, da je bilo božje volje, danas bi bila majka petoro djece.

Maja Nikolić je sina Novaka (25) dobila u braku sa muzičarem Mirkom Šćepanovićem, od kog se razvela kad je dječak imao samo godinu dana.

Poslije mnogo muka i bolnih gubitaka, rodila je Lazara (15) drugom suprugu Vuku Kandiću, s kojim nije u braku već 14 godina.

"Da je bilo božje volje, danas bih imala petoro dece. Imala sam tri spontana pobačaja pre nego što sam dobila Lazara. Za to krivim američke lekare jer su sva tri puta napravili grešku! U to vreme sam živela u San Dijegu i trudnoće sam vodila u bolnici u tom gradu", rekla je Maja i dodala:

"Redovno sam davala krv na analizu i išla na ultrazvuk. Kada bi stigli rezultati, lekari bi mi govorili da je sve u redu, a nije bilo. Nisam primala prave terapije i izgubila sam bebe", počinje Maja svoju potresnu ispovijest i dodaje da je zbog američkih ljekara umalo i ona sama izgubila život:

"Doktori su mi napisali da mi trudnoća nije rizična, da je beba zdrava i rekli da bez problema mogu da letim avionom. Zato sam odlučila da odem u Beograd i vidim porodicu i prijatelje. Uverena da će sve biti u redu, ukrcala sam se na let. Neposredno pre nego što je trebalo da sletim u Beograd, pukao mi je vodenjak i krenule su komplikacije! Srce mi je dva puta stalo u avionu, stjuardese su me oživljavale defibrilatorom", rekla pevačica za Informer.

"Tu su mi spasli život! Doktori su utvrdili da sam imala vanmateričnu trudnoću, što je veoma opasno. Američki lekari to nisu primetili ili mi nisu rekli. Zahvalna sam tadašnjoj načelnici bolnice Branki Nikolić, koja mi je pomogla u najtežim trenucima".

Maja je uprkos drami kroz koju je prošla bila uporna da sa tadašnjim suprugom Vukom Kandićem dobije dijete.

"I pored toga što sam mogla da umrem, nisam odustajala. Drugog sina Lazara rodila sam 2006. godine. Vratila sam se iz Amerike u Srbiju da bih se porodila s njim i ostala ovde. Velika želja mi je bila da dobijem i ćerku, ali mi se to nije ostvarilo. I dalje to želim, ali mislim da u ovim godinama to nije moguće".

Period koji je provela u Americi ne pamti samo po ružnom. Prije nego što je u Los Anđelesu upoznala biznismena Vuka Kandića, pokušala je da ostvari san o svjetskoj karijeri.

"Kada sam stigla u Los Anđeles, živela sam u malom iznajmljenom studiju od 25 kvadrata u Holivudu. Kiriju sam plaćala 1.275 dolara mesečno. U njemu sam provela skoro dve godine, jer su veći stanovi tamo veoma skupi. Zarađivala sam pevajući u restoranu koji je držao naš čovek Dobrivoje Tanasijević. Izvodila sam džez i za sat vremena pevanja zarađivala 1.000 dolara", rekla je Maja, koja je upoznala mnoge svjetske zvijezde:

"Taj restoran važi za jedan od najprestižnijih i najboljih u Holivudu. U "Dan Tani" nije mogao da ruča svako jer je hrana veoma skupa. Zbog toga su tamo uglavnom dolazile holivudske zvezde. Upoznala sam Anđelinu Džoli, Brusa Vilisa, Breda Pita i Džordža Klunija. Srela sam i Demi Mur. Išle smo kod iste instruktorke joge u Los Anđelesu. Demi me je oduševila jer je skroz opuštena i normalna žena".

Pjevanje u popularnom restoranu i druženje sa filmskim zvijezdama nije joj bilo dovoljno, pa je nastavila da gradi karijeru u Americi:

"Imala sam agente koji su me prijavljivali na razne audicije. Tako sam se 2003. prijavila da pevam na dodeli filmskih i muzičkih nagrada Zlatni satelit. Među 1.000 kandidata izabrali su baš mene da na ceremoniji pred holivudskim zvezdama otpevam pesmu "Something to Talk About" iz hit filma "Sve o dečaku", u kojem glavnu ulogu igra Hju Grant. Dobila sam ogroman aplauz od svih prisutnih u sali. Pevala sam i po raznim klubovima, bila sam uspešna".

Prije nego što je muzički pokorila Beograd i osjetila sjaj Holivuda, pjevačica je imala bezbrižno djetinjstvo u Nišu sa majkom Slavicom, ocem Novakom i mlađim bratom Markom.

"Potičem iz muzičke porodice. U stanu smo svakog dana svirali gitaru i pevali. Uvek smo bili veseli. Otac je kao mladić imao bend, s kojim je uspešno gradio muzičku karijeru u Zagrebu. Počeo je da svira sa Nedom Ukraden, a dugo je sarađivao i sa Đorđem Novkovićem, ocem Borisa Novkovića. Majka je pevala u ansamblu u Nišu, njih dvoje su se preko muzike i upoznali", rekla je ona i dodala da je njen otac digao ruke od muzike, ali da je ljubav prema toj umjetnosti prenio na djecu.

"Moj deka Branko je bio sveštenik i nije bio za to da mu se sin bavi muzikom. Uslovio ga je da bira između karijere vojnog lica i pop zvezde. Tata ga je poslušao, vratio se u Niš i postao potpukovnik, ali je i dalje voleo muziku, pa je bratu i meni svaki dan svirao. Marka je već sa četiri godine naučio da svira gitaru. Imala sam sedam godina, a moj brat pet, kada smo pobedili na festivalu Majska pesma u Nišu. Svi su bili oduševljeni što smo tako mali, a toliko talentovani. Tada sam odlučila da će muzika biti moj život", završila je Maja Nikolić.

