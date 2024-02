Maja Nikolić zbog finansijske krize morala u rijaliti

Pjevačica Maja Nikolić pored muzičke karijere, zapažena je i po svojim učešćima u raznim rijaliti formatima, u kojima je bila zbog finansijskih problema.

Kako je sama otkrila, svojevremeno je imala finansijskih problema, ali je uspjela da uz pomoć prijatelja i rijaliti programa napravi presedan i dođe do zarade.

"Ne smem da pričam o tome koliki mi je bio honorar kad sam ulazila u rijaliti programe, zabranjeno je ugovorom, ali mogu da kažem da sam dobila više nego što je glavna nagrada bila u to vreme. Ja sam svaki put ulazila zbog novca. Ja sam samohrana majka dva sina, koja sam odgajila bez alimentacije. Svaki put sam ušla da bih njima obezbedila bolji život i kupila stan", rekla je Maja, pa je dodala:

"Ako nekada ponovo dobijem nepristojnu ponudu, toliko primamljivu da ne mogu da je odbijem, sigurno ću ući u rijaliti. Meni je to izazov u smislu da zaista očekujem mnogo poznatih ličnosti sa kojima mogu barabar da pravim cirkus. Svaki prvi rijaliti sam ja otvorila do sada, ne znam da li se narod toga seća. Bila su to dobra vremena, narod voli rijaliti program, a najviše one učesnike koji su ono što je su tamo, kao i napolju", rekla je Maja, a prenijela "Republika".

Podsjetimo, Maja se učestvovala u nekoliko rijaliti programa. Još tokom prve decenije 21. vijeka oprobala se u "Velikom bratu", a zatim i Farmi. U rijalitiju je postala poznata po britkom jeziku i čestim sukobima i svađama sa kolegama.

