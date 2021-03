Maja Šuput objasnila šta znači ime koje je dala sinu

Maja Šuput u subotu ujutro je objavila da je svom novorođenom sinu dala ime Bloom, a po objavi imena najiščekivanije bebe u Hrvatskoj, kako su mediji prenijeli, društvene mreže su se usijale.

Hiljade Hrvata kritikuju pjevačicu zbog odabira imena Bloom, a Maja je na Instagramu odlučila da objasni značenje imena koje je dječak dobio.

"No, ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeovog rječnika u kojem, između ostalog, stoji da riječ bloom označava zdravlje, naočitost i energiju te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom označava 'Zlatno srce' (Heart of Gold) i Zmajev plamen (Dragon Flame). U svom ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao 'ustajanje'. Na kraju treba dodati i to da bloom osim cvijeća, označava i čelik", napisala je Maja, prenosi "Index.hr".

U subotu ujutro je objavila fotke na Instagramu, na kojima je prvi put pokazala lice svoje bebice.

"Bok ekipa, konačno da se i ja javim... Nakon što ste mjesecima, htjeli to ili ne, čitali o meni apsolutno sve (ponekad i svašta) red je da se predstavim likom i imenom. Zovem se BLOOM TATARINOV i htio bih se zahvaliti SVIMA na čestitkama, lijepim željama, poklonima, pozitivnoj vibri, prekrasnim riječima i dobrodošlici", napisala je pjevačica uz fotografije sina.

"Mama i tata su mi presretni, stalno nešto guguću i pjevaju, pričaju nekim dječjim tonom i s osmjehom u glasu. Bit će da su baš jaaaako veseli zbog mene. Ja sam preuzbuđen oko svega što me čeka, a sudeći po vašoj pozitivi bit će puno tuluma i veselja u budućnosti. Još jednom hvala za ljubav, voli vas Bloom", napisala je u opisu fotografija.