Majka Nataše Bekvalac oštro o kćerki: Ona nije za brak

U posljednje vrijeme Nataša Bekvalac često pominje njenu majku Miru i kako je kritikuje zbog stajlinga. Njoj se ne dopadaju kćerkine provokativne fotografije, a naročito ne voli da je vidi u halterima.

Sada je konačno njena mama stala pred televizijske kamere i odgovorila na nekoliko pitanju u vezi srednje kćerke, ali je prokomentarisala i pojedine njene fotke kao i spotove.

"Zameram joj na halterima, što voli da se razgoliti, da istakne grudi, tur, a nema razloga za to. Ona je skladno građena da nema razloga da ističe te delove tela. Dosta su ljudi videli, već 20 i kusur godina je na sceni i sve su već videli, daj sad nešto drugo da vide. Znam da joj pohvalim pesmu, a što se tiče oblačenja, uvek imam neku zamerku, imam i kod pevanja, ali ona kaže da to tako treba. Prihvatam to", rekla je Natašina mama u emisiji "amidži šou" i objasnila kako pjevačica prihvata te njene kritike.

"Ne prihvata ih baš, nije joj baš drago. Nekad zna da se okrene i ode, onda ja ispitujem šta se desilo. Ja joj kažem kad me već pitala, ne mogu to da promenim, ali mogu da kažem svoje mišljenje".

Mama Mira je otkrila da Nataša voli da se osjeća važnom.

"Voli da je najvažnija i da smo svi tu za nju, da svi treba da mislimo kao ona, da svi treba da radimo onako kako ona misli da treba, a mi to nećemo. Baš nas briga".

Novinarka je pokušala da se našali pa je rekla da je čula kako Nataša planira da se tajno uda četvrti put.

"Ja to nisam čula i ne verujem u to. Nema šanse da se uda, pazi, ubiću je. Ma idi beži, odrekla bih je se. Mislim da neće, ne, ne. Prošla je ona dosta te škole, ona nije žena za brak. Ona je da je sama, sa svojom decom, sa svojim poslom, ako se neko tu ubaci, dobrosdošao, ako ne, isto je lepo. Ona nije za brak, ne trpi formu, kliše, hoće kako ona hoće, a u braku mora da postoji pravilo ponašanja. Ne mislim sada da žena mora da pere, pegla, ali ona ne voli tu obavezu da ima nekog u stanu i to je to",.

Nataša ima tri braka iza sebe, sa Danilom Ikodinovićem, Ljubomirom Jovanovićem i Lukom Lazukićem, prenosi kurir.rs.