Majli Sajrus raskinula vjeridbu

Pjevačica Majli Sajrus i njen izabranik glumac Lijam Hemsvort raskinuli su vjeridbu iako su ovog puta bili zaista na korak do oltara. Mada im nije prvi put da raskidaju sada je odnos među njima konačno završen.

Majli i Lijam su se upoznali prije devet godina na snimanju filma "Posljednja pjesma" i zvanično su zajedno od 2010. godine. Prvi put su se vjerili još 2012. godine.

Par se vjerio 2012. godine, a pošto pjevačica nije bila spremna za sljedeći korak, svako je nastavio svojim putem.

"Stalno je odlagala brak i djecu, a on je silno želio porodicu. Svađali su se i na kraju rastali. Svi su vidjeli kuda vodi njegov pritisak, ali on je prilično iznenađen njenim odlaskom. Skroz je slomljen ", rekao je neimenovani izvor za magazin "OK! Australia".

Pjevačica (25) i glumac (28) vjerili su se još odavno, pa su raskidali, pa se mirili, pa se opet rastajali, ali posljednji put kada su se vjerili oboje su izjavili da će to biti "zauvijek".