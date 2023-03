Maju Šuput lopovi pokrali na ljetovanju

Maja Šuput na odmoru na Mauricijusu doživjela je pravu neugodnost, nakon što je opljačkana te su joj otuđene stvari u vrijednosti od 23.000 evra.

Naime, tamošnji mediji su objavili kako su opljačkani turisti iz Hrvatske kojima je policija vrlo brzo vratila predmete.

Pjevačica je pokradena tokom večere na kojoj je bila sa sinom Bloomom i suprugom Nenadom u restoranu unutar resorta. Lopovi su joj ukrali brendiranu torbicu i skupocjeni sat, koje je pjevačica dobila na poklon od svog supruga, piše Expres.

Srećom, nije prošlo puno vremena kada joj je policija vratila otuđene stvari.

"Policajci su došli u našu vilu da mi to sve vrate, tražili su me zatim da se fotkamo, mislila sam, za uspomenu i dugo sjećanje. No, oni su se valjda pohvalili u stanici jer su stvari našli vrlo brzo, u samo dva dana. Nisam htjela da pravim uzbuni i da odmah dajem sve u medije, jer nisam željela da kvarim odmor", kazala je pjevačica.

Zahvaljujući fotografiji s policajcima koju su objavili tamošnji mediji za pljačku se saznalo i u Hrvatskoj, odnosno regionu.