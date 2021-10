Maneken uzburkao tetovažama javnost

Nemanja Popov, fitnes instuktor iz Novog Sada, pažnju javnosti privukao je na manifestaciji Serbia Fashion week gdje je pokazao nabildovano istetovirano tijelo.

Za brojne tetovaže, među kojima su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Momčilo Đujić, Draža Mihajlović kao i poruke posvećene Gavrilu Principu, mladi Novosađanin kaže da su nastale spontano i upravo zbog njih dobio je nadimak "četnik maneken".

"Moje pojavljivanje na Serbia fashion week-u je za cilj je imalo promociju. Želeo sam da pokažem svoje telo koje sam radio godinama unazad. Ne stidim se svojih tetovaža. Osuđuju me da sam ja pokazao tetovaže kako bih propagirao mržnju. To nije istina. Ne gajim mržnju ni prema jednoj naciji. Ja sam patriota, hrišćanin, veličam Srpstvo. Ne smatram da u Srbiji svi treba da tetoviraju četnike, ovo je jednostavno nešto što ja veličam", rekao je Nemanja za TelegrafJetset i otkrio da priželjkuje da ga neka estradna zvijezda pozove za angažman u spotu.

Na pitanje kako dame reaguju kada vide njegove tetovaže fitnes instruktor nam se požalio da se - plaše.

"Generalno mi ne prilaze devojke, imaju strah. Devojke sa kojima sam se zabavljao su me uglavnom pitale koliko dugo treniram, šta koristim, šta mi znače tetovaže ali to ne volim da me pitaju", zaključio je Popov istakavši da je za njega iskustvo koje je imao u ulozi manekena - brutalno.