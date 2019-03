Manekenka na udaru kritika zbog obrva

Manekenka Sophia Hadjipanteli, koju su proslavile njene guste crne obrve, priznala je da je dobijala prijetnje smrću zbog njih.

Kako kaže ova 22-godišnjakinja s Kipra, preko društvenih mreža svakodnevno prima uvrede i prijetnje.

Tokom gostovanja u emisiji Good Morning Britain otkrila je da se trudi ne čitati te komentare, a utjehu pronalazi u činjenici da je našla muškarca koji je voli.

"Primam brojne prijetnje smrću. Trudim se ne čitati ružne komentare, ali ljudi mi govore da ih je jako puno", otkrila je ova studentica marketinga.

Žao mi je jer bih voljela pročitati one lijepe, ali za to bih morala gledati i ružne."

Dodala je da njen dječko Zac Apostolou voli njene obrve.

"I on je imao spojene obrve kad je bio mali. Očito je da bojim svoje obrve pa kad me vidi da to radim, uvijek se zainteresira", rekla je.

Njena karijera počela je upravo farbanjem obrva. Naime, 2014. godine greškom ih je previše potamnila, a umjesto da ih vrati u prvobitno stanje, počela se baviti manekenstvom i zbog obrva dobila ugovor s agencijom.