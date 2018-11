Manekenka na udaru oštrih kritika zbog rasističke reklame

Najnovija reklama za izraelski brend Hoodies koji reklamira poznata manekenka Bar Rafaeli okarakterisana je kao rasistička i islamofobična.

Manekenka je objavila video na društvenim mrežama još u ponedjeljak ali ga je zbog oštrih kritika obrisala.

Video počinje tako što Bar nosi nikab koji joj prekriva celo lice sem očiju. Nakon toga Rafaeli skida arapski veo s lica i raspušta svoju dugačku plavu kosu.

U pozadini reklame ide pjesma: “It’s all about freedom, finally breaking the chains, the cost of my freedom…”

Kampanju su nazvali "Freedom Is Basic", a u narednim snimcima će se naći i transrodna glumica i jedna rijaliti zvijezda.

Mnogi su ovu reklamu nazvali rasističkom i pitaju se zašto slobodom nazivaju skidanje nikaba. Zar sloboda nije da svako nosi ono što želi. Mnogi su kometarisali da li ova reklama znači da muslimanke nisu slobodne?

Manekenka je nakon brojnih kritika obrisala reklamu sa svojih naloga na društvenim mrežama.