Manekenka ne priznaje estetske zahvate: "Možete slobodno da mi skenirate lice"

Supermodel Bela Hadid izgradila je uspješnu karijeru modela, zahvaljujući svojoj izuzetnoj ljepoti i vitkom tijelu. Iako su je mnogi optuživali da je ipak uradila određene estetske zahvate na licu, ona je, po ko zna koji put, oštro demantovala priče.

Dok mnogi sumnjaju da se Bela Hadid podvrgla višestrukim operativnim zahvatima, kako bi korigovala određene nesavršenosti, mlada manekenka ističe da je potpuno prirodna.

Manekenka je priznala da je tek u 21. godini stekla samopouzdanje, ali da se još uvijek bori sa glasinama vezane za estetsku hirurgiju - iako je više puta u medijima demantovala priče..

"Ljudi misle da sam prošla kroz razne operacije, uradila sam 'ovo' ili 'ono'. I znate šta? Možete da mi skenirate slice. Užasno se plašim stavljanja filera u usta. Nikada se ne bih tako 'poigravala' sa svojim licem", kazala je Bela za "Instajl" magazin.

"I'm scared of putting filters into my lips. I wouldn't want to mess up my face" -Bella Hadid



