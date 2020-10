Manekenka objasnila zašto je objavila fotografiju s mrtvim djetetom

Supruga muzičara Džona Ledženda i bivša američka manekenka Krisi Tajgen (34) je napisala potresan esej o gubitku sina Džeka u petom mjesecu trudnoće.

Naime, bivša manekenka je izgubila sina prije samo nekoliko nedjelja i od tada se u tišini bori sa bolom uz svog supruga Džona Ledženda.

U utorak 34-godišnja manekenka je otvorila svoje srce za strane medije i napisala:

"Nisam imala pojma kada ću biti spremna da ovo napišem. Dio mene je mislio da će biti rano, dok još uvijek osjećam ogromnu bol zbog onoga što se dogodilo", započela je ona.

"Čitam bezbroj bilješki sa telefona - misli koje su mi se nasumično pojavljivale u posljednjim nedjeljama koje sam bilježila. Zapravo, nisam znala kako bih ovo započela, bez obzira na sobu ili stanje u kom sam se nalazila, ali čini mi se ispravnim da započnem sa zahvalnošću", rekla je ona.

"Željela sam da se zahvalim svima, podijelim našu priču sa svakom osobom koja je ovo doživjela. Ali, znala sam da nisam u stanju da to učinim. Za mene je znanje da 'nema potrebe da odmah odgovorim na situaciju' bila istinsko olakšanje. Zahvaljujem vam se na strpljenju. Počela sam da se porađam i trebalo je na svet da donesem 5. člana porodice, našeg sina, a samo par trenutaka kasnije sam se opraštala od njega. Ljudi su slavili i smijali se baš ispred naših vrata, razumljivo s obzirom da su proslavljali nov život, a Džon je bio bijesan i burno rekao: 'Je l' ovo jeb*na žurka napolju?' Primila sam epidural i bila sam primorana da rodim bebu koja je 20 nedjelja stara i koja nije mogla da preživi u mom stomaku. Prije toga sam ležala u krevetu duže od mjesec dana, kako bih ovog malog dječaka u stomaku držala do 28. nedjelje, kada je bezbjednija zona za njega. Toliko sam krvarila tokom mjesec dana da sam na svakih nekoliko sati mijenjala pelene za odrasle. A onda mi je poslije mjesec dana ljekar rekao loše vijesti. Bilo je vrijeme za oproštaj. Džek ovo ne može da preživi, a ako se sve nastavi, ne bih preživjela ni ja", rekla je ona i dodala:

"Zatim su mi rekli da je porođaj ujutro. Prvo sam plakala, a onda sam dobila strašne grčeve i nisam mogla da dišem od suza, jer sam bila nevjerovatno i duboko tužna. Jecala sam cijelu noć. Zamolila sam majku i Džona da uslikaju te fotografije. Objasnila sam da mi trebaju i nisam željela da ponavljam. On to nije želio, ali je morao da uradi. Mrzio je to, nije mu imalo smisla u tom trenutku. Ali, znala sam da ovaj trenutak moram da pamtim zauvijek, kao i trenutke sreće i suze radosnice kada sam rodila Lunu i Majlsa, a želela sam i da podijelim ovu priču sa vama. Kada je izašao na svijet, ljubila sam bebine ruke i noge iznova i iznova. Njegov pepeo se sada nalazi u maloj kutiji čekajući da se sahrani u zemlju iza drveta u našem novom domu, onom u kom smo planirali i njegovu sobu. Najviše su mi pomogli potpuni stranci koji su mi govorili da će sve biti u redu i podržavali su me, slali mi poruke, jako sam srećna zbog toga".

"Ne želim da ikada zaboravim Džeka. Hvala svima što su bili tako ljubazni. Hvala nevjerovatnim ljekarima koji su se toliko trudili oko nas. Hvala mojim prijateljima i porodici što se brinu o meni tokom svih ovih promjena pelena za odrasle, ležanja u krevetu i hvala na slučajnim zagrljajima. Hvala ti, Džone, što si mi najbolji prijatelj i ljubav u životu. Mnogi ljudi misle na ženu u ovakvim vremenima, ali nikada neću zaboraviti da je Džon takođe patio tokom proteklih mjeseci, čineći sve da se brine o meni. Ti si mi srodna duša. Volim te", zaključila je Krisi Tajgen u svom eseju.

(Telegraf.rs)