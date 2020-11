Maradonina bivša žena u suzama: Ne daju mi da se oprostim od njega

Dijego Maradona je tokom života imao nekoliko žena i ljubavnih romansi iz kojih je dobio i veliki broj djece. Jednom prilikom se njegova kćerka našalila da mu nedostaju još troje da ima čitav fudbalski tim.

Posljednja žena Maradone bila je Rosio Oliva, sa kojom je bio u ljubavi od 2012. do 2018. godine, ali nisu bili u braku.

Maradona se samo jednom ženio, i to Klaudijom Viljafane, koja je kasnije postala TV ličnost i producent.

Veza sa Rosio Olivom, koja je započela 2012. godine, završila krahom, pa čak i tužbom, ali prema njenim rečima, ona i Maradona su ostali u kontaktu. Posljednji put su se vidjeli u martu, prije izbijanja pandemije korona virusa, a nakon toga su samo razgovarali telefonom.

Gostujući na argentinskoj televiziji, u intervjuu koji je trajao sat vremena, ona je otkrila da je porodica Maradone ne pušta da se oprosti od svog bivšeg supruga.

"Svi prolaze osim mene. Boli me što me ne puštaju unutra. Ovim što me nisu pustili unutra, povrijedili su i Dijega. Ja sam njegova posljednja supruga, to niko ne razumije. Kažu mi da dođem u 6 ujutru sa svim ovim ljudima i sa širom publikom. Klaudija kaže da to nema nikakve veze, niko ne preuzima odgovornost. Srmamota. Ne znam zašto to rade, ne provociram nikoga. Dijego je bio moj bivši, želim da ga pozdravim i da se oprostim. Moram da se oprostim od njega", jadala se Rosio Oliva i nastavila.

"Želio je da budem tamo do posljednjeg daha. Otpratiću ga bez ikakve sumnje, ali ovo ću primiti ružno. Samo mi znamo kakvu smo vezu i ljubav imali i koliko smo bili zaljubljeni. Kada je u martu počela pandemija, nisam ga više videla, ali nismo imali ništa na čekanju. Lijepo smo razgovarali telefonom", ispričala je u emotivnom obraćanju, a zatim opisala i po čemu će pamtiti Dijega.

"Bio je ludo lep, imao je zlatno srce. Malo ljudi je vidjelo ljude tako dobrog srca kao što je bio on. Imam lijepe uspmene, Dijego me je jako volio. To mi ispunjava dušu. Osjećam se veoma tužno, Dijego je bio veoma važan čovjek u mom životu. Uvijek ću ga se sećati po dobru. Bio je dobar prema meni i mojoj porodici", rekla je Rosio Oliva.

