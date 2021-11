Maraja Keri palicom razlupala bundeve, pa najavila: Počinje moja sezona

Američka pjevačica Maraja Keri (51), koju njeni fanovi zovu i "Kraljica Božića", pratila je Noć vještica na Instagramu razbijajući tikve štapom i najavila početak božićne sezone ili, kako je ona nazvala, sezone Maraje Keri.

Na snimku objavljenom na svom Instagramu u ponedjeljak, 1. novembra u ponoć, pokazala je ulaz u svoj dom pun raznih ukrasa za Noć vještica, a među njima su bile i tri bundeve na kojima je pisalo "Još nije vrijeme", piše Independent.

I dok je sat otkucao ponoć, Keri se pojavila u crvenoj haljini ukrašenoj šljokicama i u svjetlucavim štiklama, razbijajući tikve crveno-bijelim štapom.

Istovremeno, čula se i muzička podloga, njen dugogodišnji hit "All I Vant For Christmas Is Iou".

"Spreman? Idemo!", napisala je pjevačica aludirajući na to da početak novembra označava početak božićne sezone u kojoj će se njen stari hit najviše slušati. Google Trends i druge slične platforme već su objavile da se popularni božićni hit već penje na vrh top-lista najpopularnijih pjesama, prenosi Telegraf.