Maraja Keri zasijala u haljini teškoj čak 30 kilograma

Muzička zvijezda Maraja Keri (52) pojavljuje se u filmu "Mariah's Christmas: The Magic Continues" u Dolce & Gabbana zlatnoj haljini koja je odisala glamurom starog Holivuda sa šlepom do poda, s dubokim dekolteom i visokim prorezom do bedara.

U razgovoru za Vogue, Keri je rekla da je haljina teška oko 30 kilograma.

"Perle nisu bile prosječne veličine. Sami kristalići su bili divovski, ali je haljina zgledala lijepo i sjajno", rekla je za Vogue.

Kerin stilist, Di Andre Tristan, rekao je za Insider da je za izradu baze haljine bilo potrebno 210 sati i preko 250 sati za ručno šivane Swarovski kristaliće.

Maraja je dodala da je bilo potrebno 6 muškaraca da joj pomognu doći do pozornice jer joj je šlep haljine otežao kretanje.

"Svi su bili kao, 'Oh, ona pretjeruje', sve dok nisu haljinu zadržali dvije sekunde u rukama", rekla je Keri kroz smijeh.

Haljina nije samo bila teška nego je bila izazov za pjevanje.

"Kada je nešto tijesno u središnjem dijelu tijela, jako je teško udahnuti i zapjevati, ali naviknula sam na to", rekla je Maraja.

Stilist Tristan je rekao da je "šokiran" što je Keri mogla nositi haljinu od 30 kilograma tokom snimanja.

"Bila je pravi vojnik", rekao je Tristan

Za praznični specijal, Maraja i njezin stilist Tristan željeli su da njena haljina , koja je odisala glamurom starog Holivuda bude inspirisana vintage stilom.

