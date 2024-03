Marija Mikić progovorila o tri spontana koje je imala

Pjevačica Marija Mikić mukotrpnom borbom dobila je ćerku Đurđu i sina Miliju sa svojim suprugom Jovanom Pantićem. Marija je imala čak tri spontana dok nije konačno dobila Đurđu, da bi samo pet, šest nedjelja nakon rođenja ćerke, ponovo zatrudnila.

Marija je smogla hrabrosti da o svom problemu priča javno i pomogne drugim djevojkama i ženama, koje imaju isti problem.

"Bila su tri spontana pobačaja kojima nismo znali razlog. U jednom trenutku me je drugarica pitala zašto ne uradim test na trombofiliju. Poenta je da kiseonik ne može doći do ploda i trudnoća se završava prerano. Kada sam saznala za ključ problema, odmah smo krenuli sa terapijom i uspeli da dobijemo Đurđu. Mnogo mi je poruka stiglo od devojaka koje imaju problem sa trombofilijom i mislim da smo rešili jedno dve, tri bebe do sad", počela je Marija, pa priznala da je bilo sramota u početku da govori o tome:

"Bilo me je sramota, zašto ne znam, ali ja nisam kriva za to. Ljudi samo kad se sa nekim poistovete otvoriće se o svom nekom problemu. Kada sam saznala za trombofiliju jedna drugarica mi je rekla 'koliko si ti sebična, toliko devojaka te prati i ti nećeš da pričaš o tome', bilo mi je čudno da pričam o svojoj intimi, ali bila je u pravu, rešili smo probleme mnogim ljudima. Samo 40 dana nakon rođenja ćerkice, Marija je opet ostala trudna".

"Joca je bio siguran da sam trudna, čak je i mojoj mami rekao 'je l’ znate da Vam je ćerka trudna?'. Bila sam sigurna da nije u pravu, nije mi kasnio ciklus, a mislila sam i da je nemoguće posle tako malo vremena. U pitanju je svega 40 dana. Naterao me je da uradim test i samo je došao i rekao mi "čestitam, bićete mama ponovo". Zahvalna sam Bogu, jer su me pred kraj trudnoće sa Đurđom hvatale misli da li ću ponovo prolaziti kroz iste probleme kad budemo želeli i drugo - rekla je pevačica, pa se dotakla i terapije koju je koristila:

"Uspela sam da izguram bez 'bockanja', samo uz suplemente koje mi je doktorka prepisala uz dogovor sa mojim hematologom. Devojke me često pitaju šta sam ja pila, ali to je pogrešno, ne želim ja nekome da pripisujem moju terapiju. Postoje parametri i svačiji organizam je drugačiji. Ne mogu da verujem da u 21. veku postoji neko ko traži tuđu terapiju za ovako ozbiljnu stvar. Na svake dve nedelje vadim krv i proveravam d-dimer, sad je čak i niži od prethodnog puta".

Marija se susrela i sa negativnim komentarima.

"U mom životu ne postoji negativa, to guram što dalje od sebe. Kada su izlazili ti komentari samo me je zanimalo koliko moraš biti nesrećan da nekome to napišeš, pogotovo ženi u drugom stanju. Oni ne znaju koliko puta sam ja sedela i plakala, što bi me onda vređalo šta kaže tamo neko ko nema pametnija posla nego da piše negativne komentare. Ne vređa me apsolutno, ja ću svoje drugo dete nunati i ne interesuje me apsolutno ništa", kazala je Mikićka.

"Imala sam problem sa laktacijom, to je uticalo i na moju malu depresiju. Nisam mogla mom detetu da dam ono što je za njega najzdravije. Onda je doktorka došla i rekla mi "stop sa tom depresijom, tvoje dete će imati sve, nisi ni prva ni poslednja žena. Samo srećna mama je dobra mama" i u tom trenutku je meni sve prestalo i rekla sam idemo dalje", zaključila je Marija za "RTS Ordinaciju".

