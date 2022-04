Marija Šerifović isprozivala takmičarku Zvezda Granda

Takmičarka Zvezda Granda, Miona Lauza Srećković iz Francuske, nije se dobro pokazala sinoć sudeći prema komentarima žirija, a naročito Marije Šerifović.

Marija nije bila zadovoljna nastupom i onim što je pokazala takčmičarka čiji je mentor Đorđe David.

"Ja sam dala kandidatkinji broj jedan četvrti glas, jer njeno znanje pokazuje da nije baš da se komentariše da li će ići u baraž. Međutim, istovremeno, sada sam gotovo sigurna, Đole, da ovdje nešto ne funkcioniše dobro, zato što je Miona stigla do petog kruga, a ni u jednom krugu nije bila toliko dobra da bismo mi ovdje sad pali u nesvijest. Ti stalno nešto pjevaš, ali nikako da se to osjeti, a nikako da mi kažemo 'bravo'. Stalno nešto vičeš, stalno nešto mjaučeš. Nešto ne funkcioniše, nije dobro. 'Kruna' se ovako ne pjeva. Ti, kao, vau pjevaš, ali šta mi imamo od toga kad se ništa ne dešava, nema magije", komentarisala je Marija.

"Ja da pjevam, a da vidim da nemam interakcije, da se neko nije naježio, da nije pustio suzu, da nisam doživjela ovacije, šta god, ja ne bih pjevala!", poručila je, a takmičarka joj je objasnila igranje na sceni strano.

"Ovo je televizijski šou, moraš da nekome držiš pažnju, nečim... Šta god to bilo... Bilo da je iritacija, zabava, fantastična interpretacija... Ja ću da promijenim kanal i upalim nešto drugo. Nešto ovdje ne funkcioniše i ništa se sa tobom ne dešava, a na osnovu saznanja da vau pjevaš stigla si do petog kruga. Ja za to više da glasam neću!", poručila joj je Marija.

(Mondo)