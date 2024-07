Marija Šerifović odvela sina na prvo ljetovanje

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je postala majka, te je sada sina Maria odvela na prvo ljetovanje.

Kako je dječak već letio avionom, kada su iz Amerike prelazili za Srbiju, Marija je ovog puta bila manje uplašena i sve je, naravno, proteklo kako treba.

Oni su otišli u Crnu Goru, ali nisu bili sami. Sa njima je pošla i bejbisiterka, kao i pjevačicina zubarka.

"Jedina osoba koja mi treba, osim Maria i njegove bejbisiterke, je moja zubarka, ako mi ispadne proteza da ne moram da idem nazad za Beograd", navela je Marija Šerifović, prenosi Kurir.rs.

Ona je u svom vlogu pokazala u kakvom luksuzu uživaju, a u apartmanu hotela imali su poseban krevetić za Maria.

"Maria smo rešili da izvodimo baš rano ili kasno na plažu, ali otkrio je čari vode, tako da će biti teško vaditi ga", navela je Marija.

Podsjetimo, Marija Šerifović dobila je sina Maria uz pomoć surogat majke, a o tome kakve uslove je imala njena surogat majka otkrila je emisiji "Amidži šou".

"Zašto bi neko trebalo da zna?! To je isključivo lična stvar, vrlo intimne prirode. Razmišljala sam da li uoppšte ima potrebe bilo šta bilo kome uopšte da kažem, šta se koga to tiče, ali onda bi verovatno još veće ludilo bilo da me vide sa detetom koje ima tri ili šest godina, da mi kaže: "Mama". Želela sam da sačekam da se sve završi, da sve bude, što bi babe rekle, živo i zdravo. Onda smo to objavili, onda je to u Srbiji bio šiz nekih mesec dana, potpuni, ali, Bože moj", rekla je Marija.

