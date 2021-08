Marija i Džejla na zajedničkom putovanju, s njima je i majka zvijezde Granda

Marija Šerifović i Džejla Ramović trenutno su na zajedničkom putovanju u Barseloni, a društvo im pravi Džejlina majka Edita.

Marija Šerifović je na svom Instagramu objavila kratak snimak na kome nazdravlja s mladom zvijezdom Granda i njenom majkom, a u opisu je dodala: „Čestitke“. Ovo nije prvi put da pobjednica „Zvezde Granda“ i njena mentorka otputuju negdje zajedno na odmor.

Naime, Džejla i Marija su veoma bliske, što je u javnosti iznjedrilo spekulacije da među njima dvjema ima nečeg više od prijateljstva. Ipak, ove navode pjevačice su jasno demantovale.

„Nisam planirala da komentarišem sve ove članke koji su preplavili medije. Međutim, pošto vidim da su sada počele da se uključuju i izmišljene izjave naših porodica, morala sam da reagujem. Nikada nije bila tajna da se nakon takmičenja između naših porodica razvilo veliko prijateljstvo, koje neće biti završeno zbog bili čijih loših ili sumanutih ideja ili izjava. Tako da, sve što ste čitali i što ćete čitati je jedna velika laž. Postoji nešto što me jako iznerviralo, nije fer da se mom ocu stavljaju reči usta, čoveku koji se trenutno nalazi u bolnici i čeka operaciju. Tako da za to sram vas bilo, pozdrav svima“, poručila je nedavno Marija.

Džejla je s druge strane priznala da su je pomenuti novinski natpisi i te kako uznemirili.

„Bolele su me afere koje su mi pakovali, za Mariju. Ja sam mlada osoba, naravno da me sve to dotiče, boli. Izdržala sam sve“, rekla je mlada zvijezda Granda.

(NOVA)