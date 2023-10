Marija progovorila o odnosu sa Karleušom

Pjevačica Marija Šerifović pojavila se na snimanju Zvezda Granda, a povod za razgovor sa medijima bio je izlazak njenog novog albuma.

Marija je album izbacila nakon devet godina, a sada je otkrila i zašto joj je trebalo toliko vremena.

"Pa poslednji album je izašao 2014. godine, i te kako dobro znamo da su se od 2015. godine dešavali singlovi koji su bili i te kako uspešni, a tu mislim na pesme 'Pametna i luda', 'Sama i nervozna' i tako dalje. Sada je bio red za album i baš sam se radovala tome, deluje da se ljudima baš sviđa", rekla je ona.

Zbog njenog albuma plakala je i Aleksandra Prijović.

"Jeste da. Čule smo se noć pre nego što je album izašao. Tažila mi je da joj dam nešto, ja sam joj poslala i "ridala" je fino. Zvala me je i ja rekoh 'šta ti je, zašto plačeš?'. Drago mi je zbog kolega stvarno, ova narodnjačka strana prigrlila je pesmu 'Moj grad', a moje kolege iz pop muzike prigrlile su pesmu 'Drugačija', 'Pola sunca' i ostale, i ja sam jedno srećno dete", dodala je ona.

Marija je otkrila i koja je njena pjesma.

"'Ko broji moje rane' i 'Vozi me', ta je za noć od dvanaest do šest, a ovo je za preko dana" istakla je pjevačica.

Pjevačica je otkrila i koja je njena rana.

"Pa to je teško pitanje. Bilo ih je, ali najbitnije je da svi nađemo način da to prebolimo. Verovatno su to neke onako ranice koje su dolazile na početku moje karijere", otkrila je Marija.

Marija je uradila duet i sa Matejom Cvetkom "Pola Sunca".

"Bila je ideja da se desi neki duet na ovom albumu. Ima previše kolega i koleginica koji mogu to jednako dobro da urade, ali razmišljala sam da li postoji neko na ovom našem tlu ko je u povoju, i onda sam malo gledala i slušala, i zapazila sam ga kada je njegova pesma 'Trebaš li me' došla do mene, i rekla sam da je on jedan od najboljih pop vokala na našim prostorima i nije bilo teško to dogovoriti. Meni je srce baš puno što je ta pesma našla svoj put. Milo mi je jer je to moja muzička šoljica čaja", istakla je pjevačica.

Marija je otkrila i da li joj je Karleuša čestitala na albumu.

"Karla se nije javila. Pretpostavila sam da ćete me pitati i da stavimo tačku zauvek. Ja sa Jelenom Karleušom nemam ni najmanji problem. Ako ga ona ima, mislim da to treba svi da čujemo. Zaista ne znam, ovo je moj jedini odgovor", rekla je, prenosi Telegraf.

Na pitanje da li je ona Jeleni pružila podršku za albume "Alpha" i "Omega", Marija je rekla:

"Ja bih rekla jednu stvar na temu tog pitanja... Mislim da su neke druge daleko važnije stvari u životu za pružanje podrške, važnije, a to je ono kada se ugase kamere, kada postojimo jedni za druge. Ja sam tu za nju uvek bila i biću, ja nemam problem. Ako Karla ima neki problem, neka ga rešava sama sa sobom".

