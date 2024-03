Marijana Mićić dugo krila muža, on je sin EX-YU zvijezde (FOTO)

Glumica i voditeljka Marijana Mićić i njen suprug Miloš Marjanović uživaju u velikoj ljubavi.

Imaju dvije kćerke, koje su centar njihovog svijeta i gotovo se ne odvajaju od njih, a glumica ponekad podijeli njihove intimne, porodične trenutke putem društvene mreže Instagram.

Tako je na Instagram priču okačila prizor koji nismo navikli da vidimo od nje. U pitanju je fotografiju iz kreveta, na kojoj su njen suprug i kćerka.

Kako vidimo, Miloš je u trenutku kada ga je Mićićeva fotografisala spavao, a nogice njegove kćerke su bile preko njegove glave. Ipak, to mu nije smetalo, pa je nastavio da drijema i pored toga.

Inače, suprug Marijane Mićić je producent, pa je na neki način i to bila nit koja ih spaja.

No, iako su im poslovi bliski, oni se nisu upoznali na nekom zajedničkom projektu, već potpuno slučajno, na veoma duhovit način. Marijana je o tome govorila:

“Slučajno smo se upoznali, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila”, ispričala je glumica jednom prilikom.

Kako je pričala još voditeljka, Miloš je uspio da je promijeni na bolje i oni su jednostavno shvatili da su savršeni spoj. Miloš je uvijek na pravi način znao da se ponaša u nekim nezgodnim momentima, koje imaju sve romantične veze.

“Miloš je divan momak i stvarno nije bilo potrebe da ga menjam. Ipak, on mene jeste promenio, ali ne namerno. Jednostavno, znao je da u svakom trenutku reaguje kada imam neke svoje žute minute, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna, on je sve to sveo na minimum. Pozitivno utiče na mene, tako smo se našli i sve se desilo spontano”, pričala je Mićićeva ranije.

Marijana je u početku krila identitet svog partnera, međutim u jednom momentu je "posustala". Otkrila je ko je njena druga polovina, a onda se saznalo i da je Mlioš sin jednog poznatog umetnika.

U pitanju je Srđan Marjanović, kantautor i gitarista, velika jugoslovenska rokenrol zvijezda, On je uz to dobio i veliki broj priznanja za svoj rad, a između ostalih, Svirao je u grupama Svitci i Usamljeni i Gru, prenosi Telegraf.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.