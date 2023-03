Marina Tadić progovorila o borbi s anksioznošću

Kada nije pred kamerama, pjevačica Marina Tadić živi mirnim porodičnim životom i uživa u trenucima sa svojim suprugom Urošem i ćerkicom Verom, a o intimi rijetko govori. Ipak, prilikom gostovanja u jednoj emisiji otvorila je dušu i ispričala kako je izgledala njena borba sa anksioznošću.

"Imala sam problem sa disajnim putevima, ali kada sam ušla u priču sa doktorkom shvatila je da su emocije uzrok takvog stanja. Te emocije su bile zarobljenje duboko u detinjstvu. Moj pristup ljudima me je najviše opterećivao jer sam morala da o svima brinem", kazala je ona.

"Ja sam bila ta koja je mama svima. Tada sam otišla na terapiju, čuveni geštald, koji mi je mnogo pomogao. Od tada govorim ljudima da moraju više da govore o sebi i svojim problemima, jer kod nas se uglavnom ne govori o tome", navela je pjevačica.

Marina je objasnila koje simptome je imala i kako je prevazišla stanje anksioznosti.

"Nisam imala taj panični napad. Meni se dešavalo da mislim da ludim. To sam pripisivala ljudima, jer u jednom trenutku vi ste toliko preplavljeni ljudima da vas oni 'pojedu'. Meni je to najviše smetalo. Ja sam veliki 'upijač'. Milijardu ljudi oko mene i ja upijam i negativnu i pozitivnu energiju. Dođem kući i vidim da to nije moje, svesna sam da to nije moja energija. Imala sam probleme i na nastupima", rekla je Marina i dodala:

"Vidim nekoga i pomislim da je tužan, i onda sam mislila da je tužan zbog mene, da mu se ne sviđa kako ja pevam. I onda sam prisvajala svu energiju tih ljudi. Kući sam dolazila totalno slomljena. Pripisivala sam to sebi i pitala se šta sam ja to pogrešno uradila, ali naučila sam razne vežbe uz pomoć kojih sam to prevazišla to stanje".