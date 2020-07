Marina Tucaković javno: Legalizovala bih prostituciju

Tekstopisac Marina Tucaković javno je progovorila o prostituciji. Njen stav sve je iznenadio!

Poznati tekstopisac Marina Tucaković javno je progovorila o prostituciji kao o najvećoj tabu temu u Srbiji.

Svoj stav o seksualnom vaspitanju iznijela je pred širokim auditorijumom, ističiću da ovaj predmet ne bi trebalo da se nađe među obaveznima u školskom obrazovanju.

Kako kaže, svaki roditelj bi trebalo da svoju djecu uči kod kuće…

"Deca treba da uče koju zaštitu da koriste kada krenu da stupaju u seksualne odnose, ali nisam za to da se u škole uvede takav predmet. Roditelji treba da vaspitavaju decu, a to uključuje i sve razgovore na temu seksa. Suvišno bi bilo uvoditi takav predmet u škole. Već imaju dosta raznih predmeta koji im inače ničemu neće služiti kada završe školovanje", rekla je Marina.

Marina Tucaković takođe istakla je da je prostitucija zanimanje i da bi podržala legalizaciju.

"Prostitucija je zanimanje kao i svako drugo, otkako je sveta i veka. U mnogim evropskim zemljama je takav način zarade legalizovan zakonom. Bilo bi sigurnije za mnoge osobe u Srbiji koje se time bave kada bi sve bilo uređene zakonom. Sve u svemu, podržala bih legalizaciju prostitucije i sasvim su mi okej žene koje se time bave. Činjenica je da je prostitucija i te kako prisutna na našim prostorima", ispričala je Tucakovićeva za "Informer Hit".

Marina se takođe osvrnula i na sve popularnije estetske zahvate i istakla da protiv njih nema ništa, ali da ne treba pretjerivati.

"Svako ko misli da treba da koriguje nešto na svom licu, to i treba da uradi. Botoks, operacija nosa, fileri, šta god. Sve podržavam! Ako čovek nije zadovoljan i želi da izgleda lepo u ogledalu, treba da se podvrgne promenama na svom telu", istakla je Marina, pa dodala:

"Naglasiću da ne treba preterivati. Mera je vrlo važna da bi sve bilo svedeno i lepo. Neke žene, međutim, nemaju meru, pa postanu primeri kako se ne treba operisati. Apsolutno sam za to da i muškarci vode računa o ličnoj higijeni i svom izgledu. Redovno treba da posećuju salone za ulepšavanje. Ne vidim zašto je to tabu tema kod nas kada je to odavno normalna pojava svuda u svetu", rekla je tekstopisac Marina Tucaković.