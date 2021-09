Marina Tucaković zaražena koronom

Marina Tucaković zaražena je korona virusom.

Ovu informaciju potvrdo je Marinin sin,tekstopisac Milan Radulović Laća.

"Istina je da Marina ima koronu, to je jedino što mogu da kažem", rekao je Laća za Telegraf Jestset i nije želio da govori o Marininom trenutnom zdravstvenom stanju.

Podsjetimo, Marini je ranije tokom dana, u porodičnom stanu, ukazana ljekarska pomoć, a da joj je loše saznalo se putem Laćine objave na Twitteru.

"Došao je tehničar koji joj je dao deksazon i aminoflin. Lakše diše, ali i dalje je loše. Mama je već danima jako loše, prošla je poslednji proces hemioterapije koju je jako loše podnela. Ima otprilike 45 kila. Jako loše podnosi njen organizam sve što se dešava. Poslednjih dana je jako, jako loše. Trebalo je da ide i na zračenje, međutim, preslaba je za zračenje, gledamo šta će biti dalje", rekao je Laća ranije tokom dana.

"Danas se desilo to da je imala naglo gušenje, bukvalno mi je rekla da misli da će umreti. U tom trenutku sam pozvao hitnu pomoć, našu bolničarku koja nije mogla da dođe. Hitna me je potom uputila na patronažnu službu, ili kako se već zovu. To je bilo oko 10 ujutru, a rekli su mi da ih zovem oko 14-14.30", objasnio je tekstopisac.

"Preuzeo sam stvar u svoje ruke i u svom tom ludilu i panici traženja ljudi, okačio sam tvit kako bi što pre reagovao da mi majka ne umre", istakao je Laća danas za Nova.rs.