Marina Visković pokazala kako udara

Pjevačica Marina Visković pokazala je da se sjajno snalazi u borilačkim sportovima, a njeno umijeće u kik-boksu ostavlja bez daha.

Ona je, naime, objavila amaterski snimak sa treninga, a vidi se da sa pjevačicom nema šale.

Nedavno je govorila kako namjerava da se okrene novoj profesiji, a mnoge je iznenadilo kada je otkrila o čemu se zapravo radi.

"Odmalena su me privlačile borilačke veštine i najveća želja mi je bila da treniram kik boks. U osnovnoj školi imala sam izazov da se profesionalno posvetim tome ili muzici. Međutim, kao što se vidi, izabrala sam jednu stranu, a to je muzika. Mada sam sigurna da bih takođe bila uspešna i u kik boksu. To mi je ujedno i omiljeni sport. Sportski sam tip i to ni ne krijem, primeti se i po meni da sam stalno u kondiciji", rekla je Marina početkom godine.