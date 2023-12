Marović otkrio kako se osvetio bivšoj djevojci

Crnogorski pjevač Bojan Marović otkrio je kako se osvetio jednoj djevojci koja je bila sa njim iz koristi.

Kako je istakao, on je nakon raskida utjehu često nalazio u pisanju pjesama, što je bio slučaj i ovog puta.

Pjesme "Neka te ljubi", je jedna od njegovih najvećih hitova, a do sada niko nije znao kako je ona nastala.

"Ja sam tu pesmu napisao 2009. godine. Posvetio sam je jednoj svojoj bivšoj koja je bila veliki materijalista. Ona je bila sa mnom jer sam tada bio popularan i valjda nije dobila to što je htela od mene i zato ima stih 'tišina govori, oči te odaju, sva naša sećanja sad su na prodaju..'. Kad vidiš da neko ide nekim drugim putem, a ti si i dalje njen saputnik, onda vidiš da to nije to. Ona i ja nismo nastavili, otišla je momentalno pod stečaj. Kada si sa mnom, vrlo lako možeš da završiš u pesmi. I onda sam kao ona: 'Moja Slavice da ti kažem'. Ogolim te pred celom nacijom", rekao je Marović, prenosi Pink.rs.

