Mask objasnio kako se izgovara ime njegovog djeteta

Tehnološki milijarder Ilon Mask i njegova supruga Grajms uzburkali su javnost rođenjem njihovog zajedničkog djeteta.

I samo rođenje je vijest za sebe, ali zbog imena ove bebe nagađanja ne prestaju. Naime, Mask je objavio na Twitteru da će se dječak zvati X Æ A-12, pa su počela razna nagađanja šta ovi znakovi znače. Pjevačica je davala objašnjenje za svaki znak, što je biznismen manje-više i potvrdio uz jednu opasku.

Na pitanje jednog pratioca, Grajms je dala objašnjenje kako se ovo bizarno ime izgovara.

"Samo X kao slovo X. Onda A.I. kao što bi izgovorio A pa I", napisala je.

Dakle, ime deteta se izgovara kao XAI, ali nije objasnila da li će koristiti i nastavak A-12.

Ipak, nakon toga Mask je u intervjuu za "Joe Rogan Experience" otkrio da se detetovo ime izgovara:

"Ecks [X] Ash [Æ] Archangel [A-12] Musk"

In an interview on the 'Joe Rogan Experience,' Elon Musk revealed that his and Grimes's child's name is pronounced: “Ecks [X] Ash [Æ] Archangel [A-12] Musk” pic.twitter.com/DureIsTcTA